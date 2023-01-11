Haliç derbisinde Karagümrük taraftarı olmayacak!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında pazar günü oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçına konuk takım taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, 15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Haliç derbisinde karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak bu önemli karşılaşmaya Karagümrük taraftarları, İstanbul İl Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu karar gereği alınmayacak.