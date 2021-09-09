Hakkı Can Aksu Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, GMG Kastamonuspor’dan stoper oyuncusu Hakkı Can Aksu’yu kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " , GMG Kastamonuspor’dan stoper oyuncusu Hakkı Can Aksu 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. " dedi.

Fethiyespor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Hakkı Can Aksu, geçtiğimiz sezon GMG Kastamonuspor formasıyla 29 maça çıktı.