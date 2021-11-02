Hakemler ve yabancı sayısı hakkında Kulüpler Birliği'nden açıklama

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Ahmet Ağaoğlu, "TFF başkanımızdan 300 milyon TL'lik sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Önümüzdeki sene 7+4 olacak yabancı kuralının da tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz.

Rafa kaldırılması için görüşmeler yapılmasına karar verdik. Futbol kulüplerinin yapılandırılmış olduğu vergilerinin ötelenmesini istiyoruz." ifadeleri kullandı.

Ağaoğlu, "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Sistem değişmeli." dedi.

"Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok." diyen Ağaoğlu, "Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüplerin Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik." ifadelerini kullandı.