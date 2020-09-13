Hakemler FIFA Atletik Test’inde ter döktü

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun FIFA Atletik Test için belirlediği 14 şehirden biri olan Karabük’te 43 hakem testte ter döktü.

Karabük 5000 Evler Futbol Sahası’nda saat 17.00’de başlayan FIFA Atletik Test’ine; Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’dan 43 hakem katıldı. Teste katılan 43 hakemden 16 hakem başarısız oldu. Başarısız olan hakemler bir sonraki teste kadar olan süreçteki müsabakalarda görev alamayacak.

Bir önceki FIFA Atletik Test’e de Karabük ev sahipliği yapmış, test Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu’nda yapılmıştı.