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Hakemler FIFA Atletik Test’inde ter döktü
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU’NUN FIFA ATLETİK TEST İÇİN BELİRLEDİĞİ 14 ŞEHİRDEN BİRİ OLAN KARABÜK’TE 43 HAKEM TESTTE TER DÖKTÜ.
Spor 13.09.2020, 19:51
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun FIFA Atletik Test için belirlediği 14 şehirden biri olan Karabük’te 43 hakem testte ter döktü.
Karabük 5000 Evler Futbol Sahası’nda saat 17.00’de başlayan FIFA Atletik Test’ine; Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’dan 43 hakem katıldı. Teste katılan 43 hakemden 16 hakem başarısız oldu. Başarısız olan hakemler bir sonraki teste kadar olan süreçteki müsabakalarda görev alamayacak.
Bir önceki FIFA Atletik Test’e de Karabük ev sahipliği yapmış, test Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu’nda yapılmıştı.
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