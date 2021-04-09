Hakemler açıklandı!

Süper Lig'de 33. haftanın tamamlanmasının ardından maçlar 34. hafta ile devam edecek. Cumartesi günü 13:30'la start verilecek olan Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Lider Beşiktaş 'ın deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş'ın hemen arkasında yer alan Fenerbahçe , sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek ve bu karşılaşmada Mete Kalkavan görev yapacak. 3. sırada bulunan Galatasaray , sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

HALİL UMUT MELER VE FIRAT AYDINUS YOK!

Bu arada koronavirüse yakalanan Fırat Aydınus henüz izolasyon süresi tamamlanmadığı için görev verilmedi. Ayrıca Beşiktaş ile MHK arasında tartışmaya neden olan Halil Umut Meler'e hafta içinde görev verilmediği gibi hafta sonu oynanacak maçlarda da listede yer almadı.

İŞTE 34. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:

10 Nisan 2021 Cumartesi

13:30 Hatayspor - Göztepe (Erkan Özdamar)

16:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)

19:00 Galatasaray - Karagümrük (Ali Palabıyık)

11 Nisan 2021 Pazar

13:30 Sivasspor - Konyaspor (Zorbay Küçük)

16:00 Kayserispor - Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Ankaragücü - Gençlerbirliği (Serkan Toka)

19:00 Erzurumspor - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

12 Nisan 2021 Pazartesi

16:00 Kasımpaşa - Malatya (Bahattin Şimşek)

19:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK (Mete Kalkavan)

19:00 Alanyaspor - Denizlispor (Yasin Kol)

(Fanatik)