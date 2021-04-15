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Hakemler açıklandı!

Süper Lig'de cuma günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Spor 15.04.2021, 13:10
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Hakemler açıklandı!

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

(Maçkolik)

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