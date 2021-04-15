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Hakemler açıklandı!
Süper Lig'de cuma günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Spor 15.04.2021, 13:10
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
(Maçkolik)