Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup’un 19. haftasında erteleme maçında oynadığı Başkent Gözgözler Akademi FK ile oynadığı maçta hakemin verdiği ve büyük eleştirilere neden olan kararları videolar eşliğinde paylaştı. Hakemin verdiği kararlar taraftara ve izleyenlere saç baş yoldurttu.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 19. haftasında oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçı 0-0 sonuçlandı. Dün Doğukent Stadı’nda oynayan karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesi Hakemi Metin Ateş yönetti. Ateş’in verdiği kararlar taraftara ve izleyenlere saç baş yoldurttu.

Henüz 1. dakikada Salih Polatdemir’in ceza sahasında düşürülmesi pozisyonunu es geçen hakem Metin Ateş, Maçın 4. dakikasında ise Fırat Ergün’ü son adam olarak düşürülmesinde rakip futbolcuya kırmızı kart göstermedi. Maçın ikinci yarısında Elazığspor’un kontra atağa çıktığı pozisyonda sarı kartlı futbolcu yerine, diğer futbolcuya kart gösteren hakem Ateş, Fırat Ergün’ün ceza sahasında yerde kaldığı ve penaltı çalınması gereken pozisyonu ise ceza sahası dışında gösterdi.

Elazığspor, maç sonu görüntüler eşliğinde hakem hatalarını sosyal medya hesaplarından video eşliğinde paylaştı. Diyarbakır Bölgesi Orta hakemi Metin Ateş ve yardımcılarının performansları başlığıyla hakem hatalarını paylaşan Elazığspor, her paylaşımın altına Türkiye Futbol Federasyonu’nu etiketleyerek tepkisini gösterdi.