Hakem Temiz’e yapılan saldırıya kınama

İl Hakem Kurulu ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Elazığ Şubesi, hakem Fuat Temiz’e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Madenspor ile Kovancılar Esnafspor arasında oynanan 2. Amatör Küme maçında çıkan olaylar hakkında TFFHGD ile İl Hakem Kurulu’ndan ortak kınama geldi. Hakem Fuat Temiz’e yapılan saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, “29.06.2022 Çarşamba günü ilimizde gençlik merkezi sentetik çim sahada oynanan 2. Amatör Lig ekiplerinden Madenspor ile Kovancılar Esnafspor arasındaki müsabakanın 62.dakikasında iki oyuncu arasında yaşanan gerginliğe müsabakanın hakemi Fuat Temiz ’önleyici’ hakemlik örneği göstererek müdahale etmiş ve iki oyuncu arasındaki olayların büyümesine engel olmuştur. Bizler hakem camiası olarak çıktığımız her müsabakada önce adaletli olmaya sonra da cesaret kavramından ödün vermeden görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bilinmesini isteriz ki bu saldırılar bizleri görevimizi yerine getirmekten alıkoyamayacaktır. Tüm hakem ve gözlemci kadrolarımızla birlikte futbolun sevgi, saygı, barış ve dostluk olduğunu herkese göstermeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Gelişen olaylar sonucunda bu tür seviyesizce saldırıları gerçekleştirenleri ve gerçekleşmesine vesile olan kişileri TFFHGD Elazığ Şubesi ve Elazığ İl Hakem Kurulu olarak şiddetle kınıyoruz. Hakemimize geçmiş olsun dileklerimizle her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden sezonun geri kalan müsabakalarında da adaletin gereğini yapmaya devam edeceğimizi hatırlatıp spor kamuoyuna saygılarımızı sunarız” denildi.