banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber

Hakem Kadir Sağlam sakatlandı

Galatasaray-Giresunspor maçını yöneten hakem Kadir Sağlam, maçın 70. dakikasında sakatlandı. Sağlam tedavisinin ardından devam etti.

Spor 13.08.2022, 23:55
Hakem Kadir Sağlam sakatlandı

Galatasaray-Giresunspor maçını yöneten hakem Kadir Sağlam, maçın 70. dakikasında sakatlandı. Sağlam tedavisinin ardından devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yaptı. Hakem Kadir sağlam maçın 70. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ arka adalesindeki sakatlığından dolayı saha kenarına gelen Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinden yardım istedi. Kadir Sağlam tedavisinin ardından mücadeleyi yönetmeye devam etti.

Yorumlar (0)
25°
açık