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Hakem Haaland'dan imza aldı!
Manchester City-Dortmund maçının sonunda, yan hakem Ovtavian Sovre, oyuncuların soyunma odasına gittiği esnada Erling Haaland'ı durdurarak elindeki kartlara imza attırdı.
Spor 07.04.2021, 13:04
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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan City, avantajlı konuma geçti.
Ancak maçın ardından çok tartışılacak bir olay yaşandı. Maçın yan hakemi Octavian Şovre, skandal bir olaya imza attı.
HAALAND'DAN İMZA ALDI
Rumen hakem Ovidiu Hategan'ın yardımcısı Octavian Şovre, maç sonunda soyunma odası tünelinde bekledi. Şovre, Haaland'ın gelmesiyle birlikte cebindeki sarı kartı çıkardı ve Norveçli yıldızdan imza atmasını istedi. Haaland, bu talep üzerine imzasını attı ve ikili soyunma odalarına gitti.
(Ensonhaber)