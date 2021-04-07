Hakem Haaland'dan imza aldı!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan City, avantajlı konuma geçti.

Ancak maçın ardından çok tartışılacak bir olay yaşandı. Maçın yan hakemi Octavian Şovre, skandal bir olaya imza attı.

HAALAND'DAN İMZA ALDI

Rumen hakem Ovidiu Hategan'ın yardımcısı Octavian Şovre, maç sonunda soyunma odası tünelinde bekledi. Şovre, Haaland'ın gelmesiyle birlikte cebindeki sarı kartı çıkardı ve Norveçli yıldızdan imza atmasını istedi. Haaland, bu talep üzerine imzasını attı ve ikili soyunma odalarına gitti.

(Ensonhaber)