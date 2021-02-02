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Hakan Ongun, küfür eden taraftara tepki gösterdi

Eskişehirspor’un efsane kalecisi Hakan Olgun, takımdan ayrılan Ekrem Kılıçarslan’a sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret eden taraftara tepki gösterdi.

Spor 02.02.2021, 13:42
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Hakan Ongun, küfür eden taraftara tepki gösterdi

Eskişehirspor’un efsane kalecisi Hakan Olgun, takımdan ayrılan Ekrem Kılıçarslan’a sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret eden taraftara tepki gösterdi.

Ekrem Kılıçarslan’ın gelişiminde büyük pay sahibi olan Hakan Olgun, "Biz göreve geldiğimizde Ekrem’e hatalı yediği gollerden dolayı tepki vardı. Annesine, nişanlısına bile küfür ediliyordu. Aynı şimdi yapıldığı gibi küfürler, hakaretler havada uçuşuyordu. Taraftarın ettiği küfürlerden hakaretlerden dolayı benim omuzlarımda antrenman ve soyunma odalarında defalarca ağladı. O dönem basın açıklaması yaparak taraftarı uyarmıştım, daha sonra çalışmalarımız meyvesini verdi. Başarılı oldu ki Süper Lig’e transfer oldu. Ekrem’in hem kaleciliğine hem de insanlığına kefilim, onun yanındayım. Ekrem bu kulüpten kaç para kazanmış ki giderken kendini değil de kulübünü düşünsün" dedi.

Yönetimin sessiz kalmasına da anlam veremediğini kaydeden Olgun, "Futbolcu iyiyken aslanım, şimdi ise kimse destek vermiyor. Bu duruma sessiz kalamazlar. Birileri senelerdir sürekli bıkmadan, usanmadan kendi yaptıklarını ört bas etmek için bu gencecik çocukları yılların geleneği olarak taraftarın kucağına atmaktan vazgeçsin, artık bu saçma gelenek son bulsun. Ekrem 8 yıl bu kulübe hizmet etmiş. Aynı ayardaki kaleciler en az ayda 100 bin TL’ye oynarken, Ekrem ve arkadaşları asgari ücret parasını bile alamadılar. Tam aksine üstüne üstlük aç kaldılar susuz kaldılar ama yine de kol kırıldı yen içinde kaldı. Çıkıp aslanlar gibi oynayıp alın terini akıtıp Eskişehirspor armasına yakışanı her zaman yaptılar. Bir şeyler söylerken ve yazarken insanlar elini vicdanına koymalı. Küfre rağmen hizmet etmeye devam etti. Kendisine gelen teklifi neden geri çevirsin. Onun da yaşantısını sürdürmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor taraftarını vefalı, kültürlü bilindiğini kaydeden Olgun, "Eskişehirspor taraftarını ben acaba yanlış mı tanıdım. Kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Eskişehirspor taraftarına yakışmıyor. Yazıktır, günahtır. Adı Ekrem’dir elinden gelen de budur. Muslera gelmek istemiş de yönetim mi kabul etmemiş. Bir futbolcu ancak değerini bilen kulüpte kıymetlidir" dedi.
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