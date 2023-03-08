Hakan Kutlu: “Lig uzun bir maraton”

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, “Önceden dediğim gibi lig uzun bir maraton. Bugün de çok şanssız bir gol yedik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında depremden dolayı stadı zarar gören Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü ile Rize’de karşılaştı. Mücadeleyi Keçiörengücü 1-0’lık skorla kazandı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Bizim takımımızla çıktığımız ilk maçtı. 15-20 günlük bir kamp dönemi geçirmiştik ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Oynadığımız hazırlık maçlarında da takımımız iyi bir görüntü vermişti. İlk yarı topa fazla sahip olamadık. Topa biraz daha sahip olup biraz daha ön alanda etkin olmamız gerekiyordu. İlk yarı bunun sıkıntısını yaşadık. Buna rağmen hiç gol pozisyonu göremedik ama biz de gol pozisyonuna giremedik. Gol girişimimiz de yoktu. Oyunun ikinci yarısı takımım kazanmak adına her şeyi yaptı. Zannediyorum 3 tane net gol pozisyonumuz vardı. Sonuçlandıramadığımız pozisyonlarımız oldu. Önceden dediğim gibi lig uzun bir maraton. Bugün de çok şanssız bir gol yedik. Rakibimize 45 dakika boyunca vermediğimiz pozisyonda bize çarpan top, kalecinin tutamayacağı bir yere gitti. Defansif anlamda gereken her şeyi yaptık ama ofansif anlamda sıkıntılarımız vardı. Bu takım kaliteli oyunculara sahip bir takım. Kazanamamanın sıkıntısı vardı, bu da devam etti” şeklinde konuştu.