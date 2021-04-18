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Hakan Kutlu, istifasını sözlü olarak sundu

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu’nun, dün oynanan BB Erzurumspor maçının ardından yönetime sözlü olarak istifasını sunduğu belirtildi. Denizlispor Kulübü tarafından resmi açıklamanın da kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Spor 18.04.2021, 15:30
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Hakan Kutlu, istifasını sözlü olarak sundu

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu’nun, dün oynanan BB Erzurumspor maçının ardından yönetime sözlü olarak istifasını sunduğu belirtildi. Denizlispor Kulübü tarafından resmi açıklamanın da kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Denizlispor, Süper Lig’in 35. haftasında BB Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu. Mücadeleden sonra açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, istifa ile ilgili kimseyle görüşmediğini dile getirmişti. Kutlu’nun, yönetime sözlü olarak istifasını sunduğu öğrenildi.

Denizlispor Kulübü tarafından da resmi açıklamanın geleceği aktarıldı.
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