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Hakan Kutlu: “Her maçı final niteliğinde oynuyoruz”

Süper Lig’in 30. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Denizlispor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Ligin son haftaları geldikçe maçların zorluk derecesi giderek artıyor. Geldiğimiz günden itibaren her maçı final niteliğinde oynuyoruz. Oyuncularım önemli bir çıkış içerisindeler. Kaybettiğimiz maçlarda bile üzerine koyan bir takım var” dedi.

Spor 10.03.2021, 13:22
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Hakan Kutlu: “Her maçı final niteliğinde oynuyoruz”

Süper Lig’in 30. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Denizlispor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Ligin son haftaları geldikçe maçların zorluk derecesi giderek artıyor. Geldiğimiz günden itibaren her maçı final niteliğinde oynuyoruz. Oyuncularım önemli bir çıkış içerisindeler. Kaybettiğimiz maçlarda bile üzerine koyan bir takım var” dedi.

Süper Lig’in 30. haftasında Gaziantep deplasmanına gidecek olan Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleşen idman öncesi Teknik Direktör Hakan Kutlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin son haftalarında maçların zorluk derecesinin arttığını belirten Hakan Kutlu, “Ligin son haftaları geldikçe maçların zorluk derecesi giderek artıyor. Geldiğimiz günden itibaren her maçı final niteliğinde oynuyoruz. Oyuncularım önemli bir çıkış içerisindeler. Kaybettiğimiz maçlarda bile üzerine koyan bir takım var. Beşiktaş maçında bile 3-0 mağlup olmamıza rağmen oyun içerisinde iyi yaptığımız şeyler vardı. Bu haftanın iyi olacağının sinyallerini vermiştik. Yeni Malatyaspor maçında da oyununun büyük bölümüne hakim olan, sahaya iyi yayılan, defansif anlamda iki gol yememize rağmen az pozisyon veren bir takım vardı. Bu maçın bize büyük bir getirisi oldu. Daha önceki maçlarda gol yediği zaman oyunu bırakan, geri dönüş yapmakta çok zorlanan bir takım vardı. Bu maç 3 puanının yanında bize bunu da kazandırdı. Maçın içerisinde geriye düştük, öne geçtik, rakibimiz eşitliği sağlamasına rağmen maçı bırakmadık. Oyuna başlayanlar, sonradan girenler, kenarda duranlar hepsi bu maçı çevireceğimize inanmıştı. Öyle de oldu” dedi.

“Dışarıdan da mutlaka puanlar getirmemiz lazım”

Deplasman maçlarındaki mağlubiyetlere değinen Kutlu, “İçeride oynadığımız son 4 maçta 10 puan aldık. Deplasmanda Trabzonspor, Beşiktaş gibi formda olan zor rakipler ile oynadık. Konyaspor’un da hoca değişikliği dönemine denk gelen şanssız bir mağlubiyet almıştık. Dışarıdan da mutlaka puanlar getirmemiz lazım, kazanarak dönmemiz lazım. Bu anlamda bizim için çok önemli bir maç. Ben oyuncularımın son zamanlardaki özverilerine çok güveniyorum. Bizim oyuncularımızın kalitesi zaten tartışılamaz. Biz geldiğimizde 14 puanı vardı, 14 puanlık bir takım olmadığını her zaman söyledik. Onda da şükürler olsun haklı çıktık. Ligin sonu yaklaştıkça her takım için maçların önemi artıyor. Biz kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her oyuncumuz bizim için değerli”

Sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulan oyuncuların sakat oyuncuları aratmayacağını söyleyen Kutlu, “Geçen hafta da ondan önceki hafta da sakatlıklarımız vardı. Oynayamayan oyuncularımızın yerine girenler onların yerini aratmadılar. Daha iyisini yapmaya çalıştılar. Tabi ki önemli oyuncularımız eksik. Önceki haftalarda da önemli oyuncularımız eksikti. Her oyuncumuz bizim için değerli. Yerine oynayacak oyuncumuz bu hafta olmayan oyuncuyu aratmayacak. Ben oynatacağımız oyuncuların yeterli performansı göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

“40-42 puanı olan takımın ligde kalacağını düşünüyorum”

42 puan alan takımın küme düşmeyeceğini düşündüğünü belirten Kutlu, “Geçen hafta biz kazandık, kümede kalma savaşı veren rakiplerimiz de kazandı. Ondan önceki haftalarda onların da beklemediği mağlubiyetleri olmuştu. Önümüzdeki süreçte yine olacağını düşünüyorum. Beklenmedik maçları kaybedebilirler” şeklinde konuştu.
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