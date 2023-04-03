Hakan Kutlu: “Deplasmanda Eyüpspor’dan 1 puan almak kötü bir sonuç değil”

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sakatlıklardan dolayı değişiklikleri istedikleri gibi gerçekleştiremediklerini söyleyerek, “Deplasmanda Eyüpspor’dan 1 puan almak kötü bir sonuç değil” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Erzurum FK, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1’lik skor ile berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Bugün takımın başında 5. Müsabakaya çıktım. Geçen hafta Altay ile oynadığımız maça kadar ilk 3 maçta iyi bir oyun sergiledik. Geçen hafta ne yazık ki Altay’a kaybettik. Bugün 87. dakikada yediğimiz gol sonrası 2 puan kaybettik. Deplasmanda Eyüpspor’dan 1 puan almak iyi gibi görünüyor ama mücadeleye devam edip 3 puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. Deplasmandan iyi oyun oynayarak puan çıkarmak güç bir durum. Bugün sağ açık oyuncuyu sol bek oynatmak zorunda kaldık. Maç içerisindeki değişikliklerimiz genel anlamda sakatlıklardan dolayı oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.