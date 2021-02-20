Hakan Kutlu: “Bu 3 puanı bir seriye çevirmek zorundayız”

Gençlerbirliği galibiyeti sonrası konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Biz artık bu 3 puanı bir seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek, inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz” dedi.

Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kazanan takımın büyük avantaj sağlayacağı bir müsabaka oynadıklarını kaydeden Hakan Kutlu, “Maç öncesine bakacak olursak bizim için çok önemli bir maçtı. İki takım içinde çok önemli bir maçtı. Çünkü biz kazandığımız takdirde Gençlerbirliği’nin üstüne çıkıp, Gençlerbirliği’nin kazanması halinde biz oldukça moralsiz bir şekilde puan farkını rakibimiz Gençlerbirliği ile açmış olacaktık. Oyuncularım bu maça gerek hafta içi hazırlıklarında gerek maça gelirken, maç toplantısında, ısınırken bugünkü maça inandıklarını gösterdiler. Taktiksel olarak çok disiplinli oynadılar. Maçın bir anından kopmadılar. İlk yarıda maçı kopartabilirdik. Girdiğimiz çok sayıda pozisyon vardı. Sadece bir tanesini değerlendirebildik. İkinci golü bulamayınca ikinci yarı koruma içgüdüsü devreye giriyor. Oyuncularım bunu da yaptılar. İkinci yarı rakibe sadece bir tane pozisyon verdiler. Çok önemli bir maçtı. Biz artık bu 3 puanı bir seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek, inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bugün 2 basamak üste çıktık diye tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bizim oyuncu kalitemiz asla ligin dibinde olacak bir oyuncu kalitesi değil”

Ligde kalmayı hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Kutlu, “Ligin dibinden kurtulup düşme potasından yukarıya çıktığımız zaman bu oyuncuların performansının çok daha fazla arttığını göreceksiniz. O psikoloji çok farklı. O bölgeden çıkamamak, sezon başından beri istenilen performansı gösterememek farklı bir duygu. İstediği şeyleri yapamayan oyuncularım var. Bizim oyuncu kalitemiz asla ligin dibinde olacak bir oyuncu kalitesi değil. Sonuçları alamamanın vermiş olduğu psikoloji ve düşüş nedeniyle gerçek performanslarını bir türlü ortaya çıkaramamışlardır. Özellikle biz geldiğimiz günden beri hep söylüyoruz. Sadece Konyaspor maçının ikinci yarısında bize yakışmayan bir oyun oynadık. 5 maçtır üst düzey oynayan, oyun disiplinine bağlı kalan, pozisyona giren bir takım görüntüsü var. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine oyuncularım aynı şekilde inanmışlıklarını göstereceklerdir. Ben bugün çok inandığımı maçtan öncede söyledim. Oyuncu grubuma gerçekten inanıyorum. İnşallah üzerine koyarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.