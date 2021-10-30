Hakan Kutlu: “Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti”

Kasımpaşa’nın başında çıktığı ilk maçında 2-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyeti yaşayan Hakan Kutlu, kendileri adına çok önemli bir galibiyet olduğunu söyleyerek, “Şimdi çok çalışacağız. Önümüzde çok zorlu maçlarımız var, onlara hazırlanacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında yeni hocası Hakan Kutlu ile ilk maçına çıkan Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor’u sahasında 2-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Kutlu, “Önemli bir galibiyet elde ettik. Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı. Kaliteli ve karakterli oyuncularımız var. Maçın ilk yarısında rakip bizden iyi göründü. Kazanamamamın verdiği stresle ilk yarıyı iyi oynayamadık. Ama ikinci yarıda, özellikle golden sonra çok önemli işler yaptı oyuncularımız. Maçtan önce de oyuncuların kaliteli bir grup olduğunu söylemiştim. Ama zaman zaman böyle oyuncuların olduğu yerde de sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi çok çalışacağız, önümüzde çok önemli maçlar var. Çok önemli bir galibiyetti bizim adımıza. Devamını getirmeye çalışacağız” dedi. 4 günlük bir çalışma süreçlerinin olduğunu söyleyen Kutlu, “Hem sahada hem de görsel olarak analiz toplantılarıyla bu süreyi değerlendirdik. Oyuncular da çok istekliydi. 4 saha idmanı, 10’a yakın toplantı yaptık. Çok istekli davrandılar. Maçtan önce de kazanacağımızı düşünüyordum. Özgüven geldi takıma. Bazı hataları gösterdik takıma ve bu hataların olmaması durumunda kalitelerin ortaya çıkacağını söyledik. İnşallah devam ettirebiliriz” cümlelerine yer verdi.

“Bloklarını birbirine yakın tutacağız”

Takım olarak bütün bölgelerde kompakt kalmaya çalışacaklarını söyleyen Hakan Kutlu, “Takım halinde birlikte oynamaya çalışacağız. Kompakt olmayan ve rakibe temas yapamayan bir takım vardı öncesinde. Alanları daralttığımızda bu temasın öne çıkacağını söylemiştik oyunculara. Bloklar birbirine yakın oynadı. Tabii ki 4-5 günde istenilen gibi gelişemez bu durum ama oyuncular yapılabilecekleri yaptılar. İkinci yarıda rakibe alan bırakmadık diyebilirim. Biz blokları birbirine yakın tutup çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Kasımpaşa’yı tercih etmesinde birçok etken olduğuna da vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, “Dışarıdan bakıldığında Kasımpaşa güzel tesisleri, iyi yönetimi ve iyi bir kadrosu olan bir takım. Takım içine girdiğimizde de bundan yanılmadığımızı gördük. Kulübün içinde çok önemli insanlar var. İlk düşüncemizde bütün lig takımlarını analiz ederken, oyuncu kalitelerine bakarak yorum yaparız. Kasımpaşa için de ‘Bu takım alt sıralardan kurtulamaz’ diye bir düşüncemiz olmadı. Göreve başlamadan önce bunu söyledik. Bugün çok iyi pas yaptılar, sahaya çok iyi yayıldılar. Yetenekli oyuncularımız var. Bizi cezbeden takımın kadro kalitesi ve yapısıydı. Sezon sonu hedefi için şu anda konuşmak çok zor. İlk etapta tehlikeli bölgenin dışına çıkmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.