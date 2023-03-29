Hakan Keleş: “Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maçla ilgili, "Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Giresunspor Çotanak Spor Kompleksi’nde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp kondisyon ve taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş,

"Milli takıma giden oyuncularımız vardı. Onlardan eksik çalıştık, şimdi takımlarına dönüyorlar. Sakat oyuncularımız vardı, onlar iyileştiler. Bu arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Eksiklerimiz vardı ama altyapıdan oyuncularımızla takviyeler yaptık. Lige verilen ara performans yakalayan takımlar için bir dezavantaj olurken, düşüşte olan takımlar için de çalışıp toparlanmaları açısından bir fırsat oluyor. Bizim de böyle bir araya ihtiyacımız vardı, iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz önümüzdeki Alanya maçında çalıştıklarımızın sonucunu almaktır” diye konuştu.

“Her oyuncuya ihtiyacımız var ama, gitmek isteyeni tutmayız”

Giresunspor’un orta saha oyuncusu Jorman Campuzano’ya yapılan transfer teklifleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Keleş, ”Campuzano şu anda bizim oyuncumuz ancak teklifler olduğu doğru. Şartlar oluştuğunda, oyuncumuz gitmek istediğinde, kulübümüz bunu değerlendirir. Biz geldiğimiz günden beri burada kalmak istemeyen, hiçbir oyuncumuzu tutmadık, bu konuda da düşüncemiz bu yöndedir. Fakat bizim her oyuncuya ihtiyacımız var ve hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz. Çünkü transferimiz kapalı ve önümüzde çok zorlu maçlar var. Dediğim gibi oyuncu gitmek istemediği sürece biz sezon sonuna kadar çalışmak istiyoruz” açıklamasında bulundu..

Taraftara destek çağrısında bulundu

Taraftara destek çağrısında da bulunan Keleş, “Bizim için çok önemli kazanmamız gereken bir maçı evimizde oynayacağız. Bunun seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. Taraftarımıza bu açıdan ihtiyacımız var. Taraftarımızın da bu yönde desteğini esirgemeyeceğini biliyorum ve bu hafta stadı dolduracaklarını duyuyorum. Geçen sahamızda oynadığımız Fatih Karagümrük maçında taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama kazanamadık. Bu haftaki maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz ve beraber başarırız” şeklinde konuştu.

“Takımı ligde tutmak istiyoruz”

Önceliklerinin Giresunspor’u ligde tutmak olduğunu ifade eden sağ kanat oyuncusu Sergio ise, “Alanyaspor maçı zor olacak, çünkü 9 haftadır kazanamıyoruz. Artık kazanmak istiyoruz ve kazanmak için çok çalışıyoruz, emek harcıyoruz ve artık bunların karşılığını almak istiyoruz. Yönetimin değişmesiyle beraber takımda moral ve motivasyon da iyi olmaya başladı. Bu moral ve motivasyonla takım olarak kazanma arzusu içerisindeyiz. Önceliğimiz takımı ligde tutmak ve bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.