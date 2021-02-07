Hakan Keleş: “Sahaya galibiyet için çıkacağız”

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Bursaspor’u konuk edecek olan Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig’de 41 puanla liderliğini sürdüren Giresunspor, yarın saat 19:00’da Çotanak Stadyumu’nda Bursaspor’u konuk edecek. Teknik Direktör Hakan Keleş, ligde 19 haftayı geride bıraktıklarını hatırlatarak, iyi bir noktaya geldiklerini belirtti. Keleş, “Takım olarak hem sahada hem de saha dışında disiplinli gidişatımızdan asla ödün vermiyoruz. Biz sezon başında da söylediğimiz gibi ligde maç maç ilerliyoruz. Bizim için her maç final maçı değerinde. Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaptık. Bu iyi çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularım çok istekli ve azimliler. Elde ettikleri başarının farkındalar ve bu başarıyı şampiyonluk ile sonlandırmak için ellerinden gelen her şeyi sahaya koyuyorlar. Onları gösterdikleri bu çaba ve gayretlerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Bursaspor Kulübü, yapılan koronavirüs testi sonucu 8 futbolcu, 2 teknik heyet ve 1 takım personelinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp yönetimi, Giresunspor ile oynayacakları karşılaşma için altyapıdan 9 futbolcunun kafileye dahil edildiğini bildirdi. Teknik Direktör Keleş, konuyla ilgili, “Öncelikle Covid-19 testi pozitif çıkan Bursaspor Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Rakibimiz ile ilgili tüm analizlerimizi yaptık. Evimizde puan kaybı yaşamak gibi bir düşüncemiz yok. Biz sahaya mutlak galibiyet düşüncesi ile çıkacağız. Elimizden gelen ne varsa ilk gün olduğu gibi pazartesi günü de aynı inançla sahaya çıkacak ve hedeflediğimiz Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.