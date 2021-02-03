Hakan Keleş: “Hedef Süper Lig”

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, şampiyonluğu elde edebilecek bir takıma sahip olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. 8 Ocak Pazartesi günü Bursaspor’u konuk edecek olan Giresunspor, hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Hakan Keleş, takımın yakaladığı başarılı tabloyla birlikte Giresun’un Süper Lig hasretini sona erdirmek istediklerini ifade etti. Keleş, tüm şehirle birlikte Süper Lig’e kenetlendiklerini belirterek, “Şehirde inanılmaz bir birlik, inanılmaz bir coşku var. Bunu görmek bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını bu şehre armağan ederek yarım asıra yakın süredir devam eden hasrete son vereceğiz. Bunu başarabilecek bir takımız ve inanıyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında 4-0 galip geldikleri Memenenspor karşılaşmasını değerlendiren Keleş, “Menemenspor’u sahada gösterdikleri mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Her iki takım da sahaya kazanmak için çıktı. Ancak sahadan galip ayrılan taraf biz olduk. Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için zor bir karşılaşmaydı. Maç genelinde daha çok baskı yapan, gol arayan bir oyun anlayışımız vardı. Bu istek ve çaba da hedeflenen sonucu getirdi. Oyuncularımı sahada gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Zor bir deplasmandı buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Takımın iki önemli oyuncusu Diarra ve Nalepa, Balıkesirspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Başarılı teknik adam, iki oyuncunun oluşturduğu eksikliğe rağmen takım ruhunu sahaya yansıttıklarını belirtti. Keleş, “Sezon başında değindiğim gibi benim için takım içindeki uyumu, birlik ve beraberlik duygusunu sağlamak çok önemliydi. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net görebiliyoruz; takım içinde tam anlamıyla bir aile ortamı oluştu. Bunu oynadığımız Menemenspor maçında bir kez daha göstermiş olduk. Balıkesirspor maçında cezalı duruma düşen oyuncularımızın yokluğunun edişe verici bir durum olduğu görüşü vardı. Ancak gördük ki bu takımdaki tüm oyuncularım kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor. Takım ruhunu sahaya gerçek anlamda çok iyi yansıtıyorlar. Bir kez daha tüm oyuncularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

41 puanla liderliğini sürdüren Giresunspor, üst üste 8 karşılaşma kazanarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Ayrıca son 8 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Keleş, takım olarak iyi bir grafik yakaladıklarını ifade ederek, “İyi bir hava yakaladık. Önümüzde Bursaspor ile oynayacağımız önemli bir karşılaşma var. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Buradan almayı hedeflediğimiz 3 puan ile rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak ve galibiyet serimize devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.