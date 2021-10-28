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Hakan Keleş: “Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz”

Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, “İyi bir oyunumuz var. Onu sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz” dedi.

Spor 28.10.2021, 19:44
Hakan Keleş: “Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz”

Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, “İyi bir oyunumuz var. Onu sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz” dedi.

GZT Giresunspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Çotanak Spor Kompleksi’nde sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde antrenman sınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ve taktik çalışmasının ardından tamamlandı.

“Son dakika golü moralimizi bozdu"

Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini belirterek, “Lig puan ortalaması geçen sene 40 puandı. Biz tabii puan ortalamasının gerisindeyiz şu anda. Ama oyun olarak iyi şeyler yaptık. Gaziantep FK deplasmanından alınan 1 puan iyi ama son dakikada yediğimiz gol biraz moralimizi bozdu. Çok iyi bir oyundu, 3 puan arzu ediyorduk ama alamadık. 3 puanla ayrılsaydık ilk haftalardaki kaybettiğimiz puanları telafi etmiş olacaktık. Şimdi önümüzde telafi edeceğimiz, kazanacağımız maçlar var onları alıp yukarılara tırmanacağız” diye konuştu.

“Başkanımız bana güvendi, ben de onu mahcup etmedim"

Bir basın mensubunun “Spor kamuoyunda uzunca süre yer alan bir gündem oluştu, GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Hakan Keleş’e güvendi ve ısrarcı oldu. Son haftalarda bunun da meyvesini aldı. Bu konuyla alakalı düşünceleriniz neler?” sorusuna cevap veren Keleş, “Biz geçen senede başkanımızla beraber uyumlu çalışıyorduk. Kısıtlı kadroyla iyi işler yaptık. Bu sene de aynısı. Başkanımız bize inanıyor ve güveniyor. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Hoca istifası gerektirecek bir durum olsaydı bu kararı alır ve bırakırdık. İyi bir takımdık ve bu sonuçların geleceğini biliyorduk. Başkanımız iyi bir duruş sergiledi, güvendi. Ben de onu mahcup etmedim. Devam ediyoruz, biliyorsunuz ligde birçok şey, kötü sonuçlardan sonra hocalara fatura ediliyor. Ama faturanın hocadan kaynaklı olmadığını başkanımız gördü. Kendisine ben tekrardan teşekkür ederim. Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Ama nereye kadar, onu da bilemem” ifadelerini kullandı.

“Hedefimize doğru gidiyoruz"

Ligde kalıcı olmak için hedeflerine doğru iyi bir şekilde ilerlediklerini sözlerine ekleyen Keleş, “Kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. İlk yarıda 20 puan üzerine çıkarsak bizim için hedeflerimizi yakalamış gibi olacağız. Ama tabii ki daha fazlasını da istiyoruz, çabalıyoruz, çalışıyoruz. Sonuçta inşallah istediğimiz puanlara ulaşırız. Ligde hedefimiz kalıcı olmak ona doğru yaklaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz"

Antalyaspor maçıyla alakalı düşüncelerini de dile getiren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her maç zor. Kolay maç yok. Güçlü takımlarla ilk haftalarda karşılaştık. Önümüzdeki maçlarda ise biraz daha denk kuvvet maçlar oynayacağız. Antalyaspor maçı da bunlardan bir tanesi. Onlar da kötü gidişatı durdurmak isteyeceklerdir. Zevkli, keyifli bir maç olacak. İç sahada kaybetmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunumuz var, onu sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz. Bu tabii ki sadece bizle olmuyor, taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Son haftalarda yakaladığımız bir yükseliş var, bununla birlikte taraftarımızın da daha fazla destek vereceğini düşünüyorum. İnşallah onlarla beraber, iyi bir oyunla hak ettiğimiz bir 3 puanı kazanmak istiyoruz.”

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