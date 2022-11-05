Hakan Keleş: “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, İstanbulspor galibiyetinin ardından, “Camiamızın böyle bir galibiyete ve morale ihtiyacı vardı” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, evinde oynadığı İstanbulspor karşılaşmasından galip ayrılarak 8 maçlık üç puan hasretini sona erdirdi. 12 puanla düşme hattının üzerine çıkan Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Keleş, şunları söyledi:

“Camiamızın böyle bir galibiyete ve morale ihtiyacı vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Ama maç istediğimiz gibi geçmedi. Kötü başladık. Yaptığımız bir hatadan rakibimiz öne geçti. Sonra toparladık. 3 gol bulduk. Daha da artırabilirdik. Ama biraz rehavet oldu. Sonra rakibimizin son dakikalarda bulduğu gol ve sonrasındaki sıkıntılı süreç bizim için kötü oldu. Kazanmak bizim adımıza güzel oldu. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Ona hazırlanacağız. Rakibimiz İstanbulspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.”

“İlk yarı hedefimiz 20 puan”

Süper Lig’in ilk devresinde Giresunspor’un oynayacağı 6 maç kalırken Teknik Direktör Keleş, ilk yarı puan hedeflerinin 20 olduğunu dile getirdi.

Keleş, “12 maçta 12 puan aldık. Maç ortalaması 1 ile gidiyoruz ama arada kazanabileceğimiz maçlar oldu. Şanssızlıklar oldu. Bu seneki hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmek. Çünkü içerideki maçlarımız rakiplerimizle olan maçlar. Beni en çok üzen çok iyi oynadığımız Ankaragücü maçından kaybettiğimiz puan bizi biraz sıkıntıya soktu. Diğer maçlarda rakiplerimizin inanılmaz kadro kaliteleri var. Onlar geçen seneden güçlenerek geldiler. Biz sıfırdan bir takım kurduk. Bu bizi biraz zorluyor. Zaman zaman performanslarımız dalgalı oluyor. Yeni bir takım olmanın zorlukları var. Ama hedeflediğimiz puan 20. Ulaşırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.