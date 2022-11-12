Hakan Keleş: “Altın değerinde bir 3 puan”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe galibiyetinin ardından altın değerinde bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Giresunspor deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçı öncesinde kazanıp geldiklerini ifade ederek, “Deplasmanda fena oynamıyorduk ama bir Galatasaray galibiyeti vardı. Maçın mutlak favorisi Fenerbahçe’ydi. Biz sürpriz yapmak amacındaydık. Oyuna iyi başladık ama bir penaltı golüyle geri düştük. Sonra rakibin eksik kalması bize biraz oyunumuzda daha iyi oynamamıza sebebiyet verdi. Oyunu ele aldık, galibiyeti çok istedik. Oyuncularım iyi bir performans gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Maçın genelinde kazanmak istedik ama iyi başlayamadık, oyun sonradan bize döndü. Bizim için bir moral oldu. Altın değerinde bir 3 puan. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Fenerbahçe ile puan alamamıştık. Onu da oyuncularım sağladılar. Bizim adımıza güzel bir gün. Ekstra izin verdik oyunculara, tatile çıkacaklar. Taraftarımız bizi iyi şekilde destekledi. İnşallah iç sahada da o desteği görürüz” dedi.