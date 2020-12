Hakan Karaahmet destek alamamaktan yakındı

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, ligdeki başarılı performanslarına rağmen takıma destek konusunda eksikliğin yaşandığını belirtti.

Giresunspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasında karşılaştığı Altınordu’yu 2-0 mağlup ederek 29 puanla ilk sıraya yerleşti. Giresunspor, ligde yakaladığı başarılı performansa rağmen maddi olarak sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, düzenlediği basın toplantısında takımın destek konusunda gereken ilgiyi görmediğini bir kez daha yineledi.

Başkan Karaahmet, göreve geldikleri günden beri kulüple ilgili her şeyi paylaştıklarını vurgulayarak, “Biz dedik ki açık olacağız, her şeyi anlatacağız, paylaşacağız, sorunlarımızı anlatacağız ve sonra çözümler üretmeye başlayacağız. Biz Giresunspor ne yaşıyorsa ve Giresunspor’a neler yaşatılıyorsa anlatmaya devam edeceğiz. Giresunspor, Giresun’un markası ve en değerlisidir. Giresunspor’dan daha değerlisi yok. Çünkü biz buradan bir görev üstlendik. Benim susmamı kimse beklemesin. Çünkü bize kim bir adım atarsa onu baş tacı yapıyoruz. Kim bu kulübe küçükte olsa bir destek verirse her türlü teşekkürü ediyoruz. Kim Giresunspor için bir katkıda bulunduysa sosyal medya hesaplarımızdan teşekkür ediyoruz” dedi.

“Lafa gelince herkes Giresunsporlu olmayacak”

Başkan Karaahmet, Giresunspor’un ihalesini aldığı otopark uygulamasına karşı çıkanlara da tepki gösterdi. Karaahmet, “Yakın zamanda aldığımız yol kenarlarına çekilen araçlarla ilgili otopark ihalesi vardı. Kendine esnaf diyen 3-5 kişi şikayette bulunuyor. Diğer şehirlerde yapılan aynı uygulama burada Giresun’da da var. Derdimiz Giresunspor’a kalıcı gelir sağlamak. Giresunspor ihaleye girdi ve aldı. Buna itiraz eden insanın ben Giresunlu olduğundan şüphe ederim. Arkadaşlarımızın sokaklarda yaşadıklarını duyuyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bize aman aman bir şey gelmiyor ama böyle böyle havuz dolacak. Lafa gelince herkes Giresunsporlu olmayacak” şeklinde konuştu.

Giresunspor’un yakaladığı başarıyı herkesin konuştuğunu aktaran Hakan Karaahmet, “Biz bazen sadece Giresun’dan görebiliyoruz. Emin olun bugünkü başarı Türkiye’nin bütün illerinde, Almanya’da Amerika’da her yerde konuşuluyor. Ankara’ya, İstanbul’a gittiğinizde spor camiası Giresunspor’u konuşuyor. Bu güzel bir şey. Bazen ulusal kanallarda Giresunspor’un ismi duyulsa diye ne organizasyonlar yapılırdı. Şimdi son haftalarda her yerde Giresunspor konuşuluyor. Ben gurur duyuyorum memleketim adına. Bu kadar ilin arasında Giresun en küçüklerden bir tanesi ama yüreği ve başarısı en büyüklerin arasında geliyor” ifadelerine yer verdi.