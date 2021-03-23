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Hakan'ın golü ayrılığına neden oldu!

Fiorentina teknik direktörü Cesare Prandelli ile ilgili karar verildi.

Spor 23.03.2021, 16:40
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Hakan'ın golü ayrılığına neden oldu!

Serie A'da hafta sonu Milan- Fiorentina karşılaşması gerçekleşmiş ve Milan, rakibini 3-2 mağlup etmişti. 

Ayrılığı uzun süredir gündemde olan teknik adam, istifasını yönetime duyurdu. Yönetim, teknik direktörün istifasını kabul etti. Prandelli yerine Giuseppe bu görevi devralacak.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada attığı son golle takımına galibiyeti getiren isim olurken, Cesare Prandelli'nin de sonu oldu. Teknik adam bu mağlubiyet sonrası görevinden ayrıldı. 

Cesare, 2014 senesinde Galatasaray'ı da çalıştırmıştı. 

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