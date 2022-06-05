Hakan Ericson: "Sahada bizden çok daha iyi bir takım vardı"

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, Türkiye’yi galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, "Sahada bizden çok daha iyi bir takım vardı. Danimarka ve İskoçya maçlarından daha fazla zorlandık. Hiç şans yakalayamadık ve böyle bir skor ortaya çıktı" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, "Öncelikle galibiyet için Türkiye’yi tebrik ederim. Maç boyunca çok şans yakalayamadık. Çok fazla gol pozisyonu bulamadık. Sahada bizden çok daha iyi bir takım vardı. 303-35 dakikada savunma iyiydik. İlk golü yedikten sonra özellikle ikinci yarının başında ikinci golü yedik ve maç bizim için daha zor hale geldi. Bugün Bizim için kabul edilebilir bir performans olmadı. İstediklerimizi yapmadık. Özellikle Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye’nin hızlı oyuncular ve 3. bölgede yaptığı kombinasyonlar bizi fazlasıyla zorladı. Danimarka ve İskoçya maçlarından daha fazla zorlandık. Hiç şans yakalayamadık ve böyle bir skor ortaya çıktı" diye konuştu.