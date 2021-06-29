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Hakan Can Çimen, Sivas Belediyespor’da

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Kozan FK forması giyen 23 yaşındaki genç stoper Hakan Can Çimen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Spor 29.06.2021, 12:25
Hakan Can Çimen, Sivas Belediyespor’da

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Kozan FK forması giyen 23 yaşındaki genç stoper Hakan Can Çimen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan Fatih Arkan ve futbolcu Hakan Can Çimen katıldı. Ankaragücü altyapısında yetişmiş ve birçok kulüpte oynamış olan Çimen, son olarak 3. lig ekiplerinden Kozan FK’da forma giydi. Hakan Can Çimen, Sivas Belediyespor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan 2. Başkan Taner Karabal, anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hakan Can Çimen’e de başarılar diliyoruz" dedi.
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