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Hakan Çalhanoğlu: "Üçlü savunma sisteminden çok memnunum"

A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Sizin de gördüğünüz gibi 3’lü savunma oynadık ilk defa. Ben açıkçası bu sistemden çok memnunum" dedi. Umut Bozok ise 2024 Avrupa Şampiyonası’na gitmek istediklerini söyledi.

Spor 26.03.2022, 18:46
Hakan Çalhanoğlu: "Üçlü savunma sisteminden çok memnunum"

A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Sizin de gördüğünüz gibi 3’lü savunma oynadık ilk defa. Ben açıkçası bu sistemden çok memnunum" dedi. Umut Bozok ise 2024 Avrupa Şampiyonası’na gitmek istediklerini söyledi.

A Mili Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri’nde başladı. Milli takımı antrenman öncesi tesislerde Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşıladı. Uğurcan Çakır ile Cengiz Ünder’in tedbir amaçlı yer almadığı antrenmanda Hakan Çalhanoğlu ve Umut Bozok gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya Kupası’na gitmek istediklerini ama başaramadıklarını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Deplasmanda Portekiz gibi bir takımla oynadık. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ama ikinci yarı gösterdiğimiz performans bir reaksiyondu. Güzel oynadık, iyi girdik oyuna. Şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Artık bugünden itibaren 2024’e odaklanacağız. Tabii gelişmemiz için çok şeyler yapmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi 3’lü savunma oynadık ilk defa. Ben açıkçası bu sistemden çok memnunum. Genelde şimdi herkes 3’lü defans oynuyor. Neden biz de oynamayalım? Bu sisteme bizim de yeterince oyuncumuz var. İnşallah bugünden itibaren yeni maçlara odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Burak abinin üzüntüsünü kimse anlayamaz"

Burak Yılmaz ile yıllardır milli takım formasını paylaştığını hatırlatan Çalhanoğlu, "2013’ten beri buradayım ben. Burak abiyi çok severim. Onun üzüntüsünü kimse anlayamaz. Maçtan sonra çok üzgündü. O sorumluluğu aldı. Hiç kolay bir sorumluluk değil. Golü atsa tabii ki iyi olurdu ama olmadı. Bu, hepimiz için de geçerli olabilirdi. Ben de belki kaçırabilirdim. Burak abi ilk defa kaçırdı. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Sağlık olsun. Yıllardır bu forma için ter atıyor. Bize her zaman sahip çıktı. Bizi sevdi, saydı, gelmemek hiçbir zaman bir kusur bulmadı. Hep yanımızda kalmak istedi. Burak abiye çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizden ayrıldığı için çok üzgünüz gerçekten" ifadelerini kullandı.

“İtalya’yı yenmek istiyoruz”

Hedeflerinin finalde İtalya ile karşılaşmak olduğunu belirten Çalhanoğlu, "Maalesef olmadı. Benim takım arkadaşlarım aradı, onlar da çok üzgün. Onlar için daha da zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar Makedonya’ya karşı oynadı. Turu geçemediler. Yine Dünya Kupası’na gidemediler. Biz artık bugünden itibaren başlayacağız. İtalya’yı yenmek istiyoruz. Konya havası bize her zaman iyi gelmişti. Burada çok anılarımız var. Fransa, Hollanda, İzlanda’ya karşı oynadık ve hep kazandık. Atmosfer Konya’da hep güzel oldu. Göstermiş olduğumuz yeni sistemle çalışmalara devam edeceğiz ve İtalya’ya karşı kazanmak istiyoruz tabii ki" şeklinde konuştu.

Umut Bozok: "Takım içindeki atmosfer çok iyi"

2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak istediklerini ifade eden Umut Bozok da, "Portekiz’in kaliteli oyuncuları var. İlk 15 dakika bizim için biraz zordu. Sonra kendimize geldik. İkinci yarı mükemmel oynadık. Maalesef olmadı, sağlık olsun. İnşallah Avrupa Şampiyonası’na katılabiliriz. Takım içindeki atmosfer çok iyi. Çok yetenekli, kaliteli, genç oyuncularımız var. Çalışmaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz tabii ki belli. Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyoruz. Ondan dolayı çok çalışmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"Burak abi gibi çok gol atmak isteriz"

Bozok, Burak Yılmaz’ın milli takımı bırakmasıyla ilgili gelen soruya ise, "Öncelikle çok üzüldük. Ben Burak abiyi televizyondan izliyordum. Çok büyük bir forvet, örnek bizim için. Ama şimdi nokta koydu. Şimdi Enes, ben varım, çok forvetimiz var. Tabii ki Burak abi gibi çok gol atmak isteriz. Maçtan sonra çok üzüldük ayrıldığına. Artık darısı başımıza. Bizler de onun gibi inşallah atacağımız gollerle milli takımımıza katkı sunarız” diye konuştu.

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