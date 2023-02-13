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Bakan Koca: “15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız tedavi altındadır”
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Hakan Çalhanoğlu, ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtle ısınmaya çıktı
İtalyan ekibi Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Sampdoria ile oynadıkları maç öncesinde ısınmaya ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtle çıktı.
Spor 13.02.2023, 23:50
İtalyan ekibi Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Sampdoria ile oynadıkları maç öncesinde ısınmaya ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtle çıktı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları ve destekler devam ediyor. İtalya’nın Inter ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Sampdoria ile deplasmanda oynadıkları maçta depremzedeleri unutmadı. Hakan müsabaka öncesinde ısınmaya ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtle çıktı.
Ayrıca karşılaşma öncesinde Türkiye’de ve Suriye’de depremden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.