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Hakan Çalhanoğlu'nun takımı belli oldu

Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu'nun kısa süre içerisinde kırmızı- siyahlılarla yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Spor 26.03.2021, 15:06 26.03.2021, 15:46
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Hakan Çalhanoğlu'nun takımı belli oldu

İtalyan basınında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki geleceğiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İtalyanların yüksek tirajlı gazetesi La Gazetta dello Sport'a yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu takımında kalıyor. Hakan'ın son maçlarda yükselen bir performansı olduğu belirtilen haberde kırmızı siyahlıların yıldız futbolcuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Milan'dan yıllık 5 milyon euro isteyen Hakan'ın bu isteğine karşılık İtalyan devi 4 milyon euro önermişti. Arada 1 milyon euro kaldığı belirtirken iki taraf arasında sözleşme yenilemek için büyük bir şans olduğu vurgulandı. Bir çok kez tıkanan görüşmelerin yakın zamanda olumlu yönde sonuçlanacağı ileri sürüldü. İki tarafın kısa süre içerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Manchester United ile anılıyordu

Bu sezon Milan'da toplam oynadığı 33 maçta 7 gol, 11 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 27 yaşındaki futbolcunun adı gelecek sezon için İngiliz devi Manchester United ile anılıyordu.

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