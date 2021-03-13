Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi uzatılıyor

Serie A takımlarından Milan, başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile sözleşmeyi uzatmayı hedefliyor.

İtalyan basının haberine göre Milan, Çalhanoğlu ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Hakan Çalhanoğlu sözleşmeyi kabul ederse yıllık 4 milyon Euro+ bonus kazanacak.

İngiltere takımlarından da teklif alan Hakan Çalhanoğlu'nun tercihi Milan'da kalmaktan yana.

2017'den beri Milan'da top oynayan Çalhanoğlu, 159 maçta 29 gol attı.