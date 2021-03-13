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Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi uzatılıyor
Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için oyuncuyla masaya oturuyor.
Spor 13.03.2021, 20:14
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Serie A takımlarından Milan, başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile sözleşmeyi uzatmayı hedefliyor.
İtalyan basının haberine göre Milan, Çalhanoğlu ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Hakan Çalhanoğlu sözleşmeyi kabul ederse yıllık 4 milyon Euro+ bonus kazanacak.
İngiltere takımlarından da teklif alan Hakan Çalhanoğlu'nun tercihi Milan'da kalmaktan yana.
2017'den beri Milan'da top oynayan Çalhanoğlu, 159 maçta 29 gol attı.