Hakan Çalhanoğlu Inter’e transfer oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A şampiyonu Inter’e transfer oldu. İtalyan ekibi Çalhanoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna kattı. Inter’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hakan ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 27 yaşındaki futbolcu, dün Milano’ya gelmiş, sabah saatlerinde de Inter için sağlık kontrolünden geçmişti.

2017 yılında Bayer Leverkusen’den Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon sonunda serbest kalmıştı.

Milli futbolcu kariyerinde Karlsruher SC, Hamburg ve Bayern Leverkusen ve Milan’da forma giydi. Başarılı futbolcu Milan’da 172 resmi karşılaşmaya çıktı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.