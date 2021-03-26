Hakan Çalhanoğlu: "Ibrahimovic ile Burak Yılmaz’ı çift forvet oynatırdım"

A Milli Futbol Takımı’nın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, ’Milan’da Zlatan Ibrahimovic ile, Milli Takım’da da Burak Yılmaz ile birlikte oynuyorsun. Birlikte oynadığın en iyi 11 oyuncuyu yazsan forvete hangisini yazarsın?’ sorusuna "Ben hoca olsam çift forvet oynardım, ikisini de koyardım" diye cevap verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki ikinci maçında yarın saat 20.00’de İspanya’nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu’nda Norveç ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Hollanda’ya karşı iyi oynadık ve önemli bir galibiyet aldık. Yarınki maç da çok önemli bizim için. Bana göre Hollanda ve Norveç gruptaki en iyi rakiplerimiz. İnşallah yarın ülkemize galibiyetle döneriz" diye konuştu.

"Hiç pişman olmadım, korkmuyorum"

10 numaralı formayı giydiği için hiç pişman olmadığını vurgulayan Çalhanoğlu, "10 numara çok sevdiğim bir numara. Sorumluluğu almayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri sorumluluk aldım. Hayatım boyunca da alacağım. Hem Leverkusen’de hem de Milan’da bu numarayı severek taşıyorum. Farkı yapan hep 10 numaralar olur ama bana göre artık zaman değişti. Benim için daha çok takım oyunu ortaya geliyor. Hiç pişman olmadım. Hiç de korkmuyorum" şeklinde konuştu.

Türk futbolcuların yetenekli olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Türk futbolcular hep yeteneklidir. Hollanda maçı 11’ine bakarsak hemen hemen hepsi Avrupa’da oynuyor. Ozan ve Uğurcan Türkiye’dendi. Bu her şeyi gösteriyor. Bana göre, Avrupa’ya çok ilgi gösteriyoruz, çok yetenekliyiz, yetenekli oyuncularımız yetişiyor. Teknik, taktik anlamında da gelişmemiz gerekiyor, ilerleyen zamanda yapacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

’Milan’da Zlatan Ibrahimovic ile, Milli Takım’da da Burak Yılmaz ile birlikte oynuyorsun. Birlikte oynadığın en iyi 11 oyuncuyu yazsan forvete hangisini yazarsın?’ sorusuna cevap veren Hakan Çalhanoğlu, "Ben hoca olsam çift forvet oynardım, ikisini de koyardım" dedi.