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Hakan Arslan ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor 07.12.2020, 22:02
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Hakan Arslan ligdeki ilk golünü attı
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DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor’da Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 76. dakikasında deneyimli oyuncu Hakan Arslan, topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Arslan, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta görev aldı. 2 kez sarı kart gören Hakan Arslan, 2 kez de asist yaparak gole katkı sağladı.
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