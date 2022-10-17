Hakan Arslan gol sayısını 2’ye çıkarttı

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Hakan Arslan, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.

Spor Toto Süper Lig’de Giresunspor ile karşılaşan Sivasspor’da deneyimli futbolcu Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 89. dakikasında Hakan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakan böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Hakan Arslan, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı.