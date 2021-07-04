Hagi ve Popescu’dan Galatasaray’a ziyaret

Galatasaray’ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın bugünkü antrenmanında özel konukları vardı. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu takımı ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı Teknik Direktör Fatih Terim ile beraber izledi.