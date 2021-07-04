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Hagi ve Popescu’dan Galatasaray’a ziyaret

Galatasaray’ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti.

Spor 04.07.2021, 13:56
Hagi ve Popescu’dan Galatasaray’a ziyaret

Galatasaray’ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın bugünkü antrenmanında özel konukları vardı. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu takımı ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı Teknik Direktör Fatih Terim ile beraber izledi.
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