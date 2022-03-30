Son Dakika
EkoAvrasya Başkanı Eren: “Bölgesel ve küresel barışın önemini vurgulayan Türkiye, barışın vazgeçilmez bir parçası olmuştur’’
Ticaret Bakanlığı: “Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihraç edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır”
Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli takımın esi oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Spor 30.03.2022, 16:30
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli takımın esi oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Yakın zamanda vefat eden TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Millî Takımımızın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına, 1-4 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek” denildi.