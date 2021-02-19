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Hafta sonu hangi maçlar var? İşte 26. haftanın maçları.
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Öte yandan diğer takım taraftarları da destekledikleri ekiplerin maç programlarını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Spor 19.02.2021, 14:55 19.02.2021, 14:59
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Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Şubat Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya