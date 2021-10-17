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Haaland durdurulamıyor!
Almanya Bundesliga'da Dortmund, Mainz'ı 3-1 mağlup etti. Yakşalık 1 aydır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak olan Erling Haaland, fırtına gibi geri dönüş yaptı. Dortmund'un iki golünü Haaland kaydetti. 90 dakika sahada kalan Haaland, istatistiklerde de zirve yaptı. Haaland 68 maçta 70 gol, 19 asiste ulaştı.
Spor 17.10.2021, 10:00
Sıgnal Iduna Park'ta oynanan müsabakada Dortmund, Haaland'ın önderliğinde Mainz'ı 3-1 mağlup etti. Dortmund'un iki golünü Haaland, tek sayısını Reus kaydetti. Mainz'ın tek golü ise Burkardt'tan geldi.
Haaland, yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardındasahalara fırtına gibi geri dönüş yaptı. Dortmund, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
MÜTHİŞ İSABET
25 pas yapan Haaland, yüzde 81 ortalama yakaladı. 2 hava topu, 2 ikili mücadele kazandı. 2 de de gollük pas verdi. Haaland'ın kusursuz performansı yine mest etti. Haaland, 68. maçında 70 gol ve 19 asistle oynadı