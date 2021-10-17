Haaland durdurulamıyor!

Sıgnal Iduna Park'ta oynanan müsabakada Dortmund, Haaland'ın önderliğinde Mainz'ı 3-1 mağlup etti. Dortmund'un iki golünü Haaland, tek sayısını Reus kaydetti. Mainz'ın tek golü ise Burkardt'tan geldi.

Haaland, yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardındasahalara fırtına gibi geri dönüş yaptı. Dortmund, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

MÜTHİŞ İSABET

25 pas yapan Haaland, yüzde 81 ortalama yakaladı. 2 hava topu, 2 ikili mücadele kazandı. 2 de de gollük pas verdi. Haaland'ın kusursuz performansı yine mest etti. Haaland, 68. maçında 70 gol ve 19 asistle oynadı