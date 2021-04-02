Haaland'ın fiyatı belli oldu

Borussia Dortmund, Erling Haaland için en az 150 milyon euro istiyor.

Alman ekibiyle sözleşmesi 2024'te sona eren Haaland'ın menajeri Mino Raiola perşembe günü Barcelona'ya giderek Katalan devinin yeni yönetimiyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Sky Almanya'ya konuşan Dortmund'un sportif direktörü Micheal Zorc, Raiola'yla görüştüğünü belirterek "Niyetimizi net bir şekilde ortaya koyduk" dedi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Dortmund, bir sezon daha kadrosunda tutmak istediği Norveçli golcü için 150 milyon euro'dan aşağı teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Mino Raiola'nın Barcelona'yla görüşmesinin ardından Real Madrid'le de buluşması bekleniyor.

Dortmund formasıyla iki sezonda çıktığı 49 maçta 49 gol atan 20 yaşındaki Haaland'ın adı Premier Lig devleriyle de anılıyor.

(Maçkolik)