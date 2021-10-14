Haaland herkesi şaşırttı ! Çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor.
Dortmund'un Norveçli starı Erling Haaland, adım adım Manchester City'ye yaklaşıyor. Real Madrid'in Mbappe'ye yönelmesi, Barcelona'nın 'bütçe ayıramaması' nedeniyle City ön plana çıktı. Menajer Raiola ve Haaland'ın babasının, iki İspanyol deviyle yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı. 2022'de serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düşecek Haaland için Manchester City masaya oturacak. Çocukluğunda City forması giyen Haaland'ın star olarak da bu formayı giymesine sayılı zaman kaldı.
Times'ın haberine göre; Manchester City, ocakta Erling Haaland için masaya oturacak. İngiliz devi, oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın ardından Dortmund'un kapısını çalacak. City, 75 milyon euro net bedel ve çeşitli bonuslarla toplamda 90 milyon euroluk bir teklif sunacak. 2022'de serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düşecek Erling Haaland'da Dortmund iyice köşeye sıkıştı.
REAL OLUMSUZ
Haaland'ın menajeri, Real Madrid ve Barcelona ile yaptığı görüşmelerde yol alamadı. Madrid'in ilk transfer hedefi Kylian Mbappe. Fransız yıldız, Real Madrid'de oynayabilmek için herkesi karşısına aldı. Haaland'ın öyle bir isteği yok.
BARCELONA İÇLER ACISI
Barcelona ise Messi'yi ekonomik sıkıntılar nedeniyle kaybetti. Olası bir Haaland transferi imkansız gözüküyor. PSG'nin de Haaland'la ilgili bir tasarruf yapması beklenmiyor. Tüm kapılar City'ye çıkıyor. Çocukken City formalı fotoğrafları çıkan Haaland'ın da duygusal bir tercih kullanması olası.