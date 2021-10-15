Haaland gol şov!

Öyle ki; izleyiciler çoğu maçı sevdiği oyuncuları izleyebilmek için takip ediyor. Bu oyuncular futbol oyununu güzelleştiren en önemli detay.

O yıldızlardan biri de genç Norveçli Erling Haaland... Haaland, Dortmund'da oynadığı süre boyunca gelişimine ciddi anlamda katkı sağladı.

3 TOPLA RESİTAL

Sürekli kendini güncelleyen Norveçli, bu sefer de antrenman performansıyla hayran bıraktı.

3 top ile yaptığı resital, Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Yapılan paylaşım, binlece kişi tarafndan beğenildi.