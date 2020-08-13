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Haak sözünü tuttu, imzalı formasını gönderdi
HAAK SÖZÜNÜ TUTTU, İMZALI FORMASINI GÖNDERDİ
Spor 13.08.2020, 14:56
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a verdiği imzalı forma sözünü yerine getirdi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, korona virüsle mücadelede sırasında giydiği koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a verdiği imzalı forma sözünü tuttu. 11 numaralı formasını imzalayan Isabelle Haak, ’’Gördüğün üzere tekrardan VakıfBank Spor Sarayı’ndayız. Söz verdiğim gibi şimdi senin için formamı imzalayacağım’’ sözleriyle mesaj gönderdi.
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