GZT Giresunspor’dan transfer yasağı açıklaması

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’dan yapılan yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı geldiği yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada; “Dün gece geç saatlerde bazı sosyal medya hesaplarında, dezenformasyon amaçlı gündeme sokulmaya çalışılan, "Giresunspor’a eski futbolcularının alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezası geldi" yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm taraftarlarımızdan ricamız, oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara itibar etmemeleri ve kulübümüz haricinde yapılan haber ve açıklamaları dikkate almayıp takımımızın yanında olmalarıdır. Camiamıza, taraftarımıza zarar verme maksadıyla yapılan bu ve bunun gibi asılsız bilgi ve iftiralara karşı her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.