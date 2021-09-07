banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı

GZT Giresunspor’da, Rusya’dan transfer atağı

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, dış transferde kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine hız veren Çotanaklar, Rusya’nın köklü kulübü Krasnodar’ın 21 yaşındaki yıldızı Shapi Suleymanov’un işini büyük oranda bitirdi. Yeşil Beyazlılar aynı zamanda Rusya U21 Milli Takımında da forma giyen forvet ve sağ kanat oyuncusu Shapi Suleymanov’u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Spor 07.09.2021, 16:13
GZT Giresunspor’da, Rusya’dan transfer atağı

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, dış transferde kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine hız veren Çotanaklar, Rusya’nın köklü kulübü Krasnodar’ın 21 yaşındaki yıldızı Shapi Suleymanov’un işini büyük oranda bitirdi. Yeşil Beyazlılar aynı zamanda Rusya U21 Milli Takımında da forma giyen forvet ve sağ kanat oyuncusu Shapi Suleymanov’u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0