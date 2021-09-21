GZT Giresunspor’da gözler Fenerbahçe’ye çevrildi

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, Fenerbahçe ile perşembe akşamı İstanbul’da oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Aygün, yaptığı açıklamada, “Oyun olarak her hafta daha iyi bir performans sergiliyoruz. Tek eksiğimiz iyi oyunumuzu sonuca yansıtamamak. Üçüncü bölgede yaşadığımız sıkıntılar ve son iki maçta lehimize verilmeyen penaltılar Giresunspor’u sıralamada hak etmediği bir noktaya taşıdı. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Lige 3’te 3 yaparak başlayan rakibimiz, son iki haftada ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çok zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Fenerbahçe’nin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. İstanbul deplasmanında Giresunspor’a yakışır bir mücadele ve futbol ortaya koyup, iyi bir sonuç almak istiyoruz” şeklinde konuştu.