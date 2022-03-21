GZT Giresunspor Doukara’nın savunmasını istedi

GZT Giresunspor yönetimi, Giresunspor’un 4-1 kaybettiği Fraport TAV Antalyaspor maçından sonra rakip takım tribünlerine çıkıp galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara’dan savunma istedi.

Yeşil beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Deplasmanda oynadığımız Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında Fraport TAV Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarıyla galibiyet sevinci yaşayan profesyonel futbolcumuz Souleymane Doukara ilgili olarak yönetim kurulumuz futbolcunun savunmasını istemiştir. Savunmanın ardından yönetim kurulumuzun alacak olduğu karar kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır” denildi.