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Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istedi.
GZT Giresunspor, Doukara ile yollarını ayırdı
GZT Giresunspor’da, Souleymane Doukara’nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.
Spor 31.03.2022, 15:53
GZT Giresunspor’da, Souleymane Doukara’nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.
Giresunspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "GZT Giresunsporumuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu futbolcunun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir" denildi.