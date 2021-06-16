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Güzel kızları görünce Arap sunucuya bi haller oldu!
Belçika-Rusya maçında tribünlerin ekrana yansıdığı anda olanlar oldu. Arap spiker maçı bırakıp, kadın taraftar için bir anda şarkı söylemeye başladı. Bu görüntüler de sosyal medyayı salladı.
Spor 16.06.2021, 23:49
EURO 2020'de renkli görüntüler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Belçika-Rusya karşılaşmasını anlatan Arap spiker sosyal medyaya damgasını vurdu. Maçı anlattığı sırada kameralara tribündeki bir taraftarın ekrana gelmesi üzerine spiker kendinden geçti. Kadın taraftarı gören Arap spiker, karşılaşma hakkında bilgi vermeyi bırakıp bir anda şarkı söylemeye başladı.(haberler.com)