Güvenlik görevlisine vuran Tolgay Arslan'ın cezası belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın Milan maçında yaşadığı olay sonrası aldığı ceza belli oldu.

İtalya Ligi'nin 25. haftasında Milan ile Udinese takımları karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1 bitmişti. Bu maçta 70 dakika sahada kalan Tolgay Arslan, futbolcular tünele girerken Milanlı bir güvenlik görevlisiyle tartıştı.

Kaynak: ensonhaber.com