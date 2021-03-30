Son Dakika
Güvenlik görevlisine vuran Tolgay Arslan'ın cezası belli oldu
Kariyerine İtalya'da devam eden Tolgay Arslan, Mart ayı başında güvenlik görevlisine vurduğu gerekçesiyle 10 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Spor 30.03.2021, 14:25
4
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın Milan maçında yaşadığı olay sonrası aldığı ceza belli oldu.
İtalya Ligi'nin 25. haftasında Milan ile Udinese takımları karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1 bitmişti. Bu maçta 70 dakika sahada kalan Tolgay Arslan, futbolcular tünele girerken Milanlı bir güvenlik görevlisiyle tartıştı.
Kaynak: ensonhaber.com